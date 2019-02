’Meghan schreef brief naar vader’

Vader Markle zou op die brief hebben gereageerd met een vraag om een fotoshoot met haar. De Daily Mail baseert zich op een interview in People met vijf vriendinnen van Meghan die anoniem willen blijven. Volgens die vriendinnen is Meghan er kapot van wat haar vader haar heeft aangedaan en zal ze dat altijd blijven.

De vader van Meghan heeft in de media steen en been geklaagd dat zijn dochter geen contact met hem opneemt. Maar volgens de vriendinnen weet Thomas Markle prima hoe hij haar kan bereiken. „Hij heeft nooit gebeld en nooit een berichtje gestuurd. Het is superpijnlijk.”

’Veel leugens verspreid’

Volgens de vriendinnen zijn er veel leugens verspreid over Meghan. Zo zou zij helemaal geen ruzie hebben met Kate en is ze helemaal niet ’moeilijk’ geworden sinds ze haar koninklijke titel heeft gekregen. Ze zou zijn gebleven zoals ze was: lief en zorgzaam. „Ze kookt iedere dag voor haarzelf en Harry.”