Eind maart nieuwe Kees & Co

Kees & Co was jarenlang een groot succes voor RTL. De serie, over de dagelijkse beslommeringen van Kees en haar gezin, werd tussen 1997 en 2006 uitgezonden. Na acht seizoenen en bijna honderd afleveringen ging de stekker eruit. Nog altijd is de sitcom een van de best bekeken series op Videoland, waarop alle afleveringen terug te kijken zijn. Mede daardoor is besloten tot een nieuwe reeks.

Tibor Lukács speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe reeks. Hij speelt de rol van zoon Rudie, die er nogal een losse leefstijl op nahoudt. Chantal Janzen speelt de rol van zijn vriendin Coosje, die meteen ook haar puberkinderen meeneemt naar het huis van Kees. De rollen van de puberkinderen worden ingevuld door Lizzy van Vleuten (Annelot) en Maurits van Brakel (Lars).

Zo wordt Kees opnieuw het middelpunt van een chaotisch gezin, waarin ze probeert te redden wat er te redden valt. Ze zoekt regelmatig steun bij haar buurvrouw Brenda (Plien van Bennekom), die Kees als haar nieuwe soulmate ziet en haar vaak onbedoeld verkeerde adviezen geeft.