BZV-boer Jaap woont samen met vriendin

„We wilden samen verder en waren er allebei aan toe om het volgende stapje te zetten. Door corona lag het werk van Helle als schoonheidsspecialist stil en was ze al veel bij mij. Het is dus een logische stap om ook officieel te gaan samenwonen”, vertelt hij daarover aan de makers van Boer zoekt Vrouw.

Tot nu toe bevalt het samenwonen de twee prima. „We hebben echt goede gesprekken met elkaar, maar er is ook ruimte om te dollen. Helles dochter woont bij haar vader, de zoon van Helle woont hier. En dat gaat eigenlijk ook vanzelf. Er is natuurlijk heel veel veranderd, maar zo voelt het eigenlijk niet.”

Het stel zegt dan ook vertrouwen te hebben in de toekomst. „Een tijd terug, toen het nog mooi weer was, zaten we samen op een bankje. We zeiden tegen elkaar: wat hebben we het toch goed samen. We hebben een kippenren gebouwd, Helle heeft een groentetuin… We willen hier niet meer weg. We willen samen oud worden”, aldus Jaap en Helle.