Gevangenis Monologen terug in Bijlmerbajes

De makers hebben gekozen om alle voorstellingen in de Bijlmerbajes te laten plaatsvinden vanwege de aangekondigde sloop en het feit dat het hoofdpersonage vast heeft gezeten in de beruchte gevangenis. De voorstelling wordt ondersteund door een expositie over het gevangeniswezen, ook kunnen bezoekers kennismaken met de echte mensen achter de verhalen.

In Gevangenis Monologen 2 staat het waargebeurde verhaal van Jack centraal. Een roofoverval met een catastrofale afloop ontspoort het leven van Jacqueline (Birgit Schuurman) en Jack (Mingus Dagelet). We keren in de Gevangenis Monologen 2 samen met Jack terug naar de Bijlmerbajes, de plek waar hij lange tijd vast zat om zijn verhaal en dat van zijn slachtoffers en familie te vertellen.

Christine Otten en Herman Koch die verantwoordelijk zijn voor het scenario, trokken in 2017 al volle zalen in leegstaande gevangenissen en brengen Nederland dit jaar nieuwe verhalen achter slot en grendel.