Michael Bolton valt in slaap bij interview

„Misschien luistert hij naar zijn eigen muziek?”, grapte een volger. Een ander zei: „Waarschijnlijk is hij zijn Instagram aan het updaten.”

Na een aantal ongemakkelijke stiltes was Bolton weer bij de les en vervolgde hij het interview, dat live werd uitgezonden. De presentatoren probeerden er met wat grapjes nog met beste van te maken, maar de zanger kwam niet op gang en bleef wat vage teksten uitkramen. „Misschien is het nu borreltijd in zijn tijdzone?”, vroeg een kijker zich daarna af.