Peter van der Vorst mogelijk RTL-directeur

„Ja, ik ben in gesprek met RTL. En ik kom binnenkort met meer nieuws daarover”, zei Peter in de uitzending. „Het lijkt me heel leuk, maar het heeft nogal wat gevolgen. Ik heb ook een bedrijf en ik wil dat op een mooie manier afsluiten.”

Peter heeft naast zijn presentatiewerk een eigen productiebedrijf, Vorst Media. Hij richtte dat in 2009 op. Vorst Media heeft afgelopen jaren diverse programma’s ontwikkeld, waaronder hits als Van der Vorst Ziet Sterren en Verslaafd.

Erland Galjaard stopte vorig jaar na 21 jaar bij RTL. Hij was er sinds 2007 programmadirecteur. Per 1 februari is hij in dienst bij Talpa als strategisch adviseur.

RTL was woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.