Neeson zegt tv-interview af vanwege controverse

Lionsgate gelastte dinsdag ook al de grote rodeloperpremière van de film in New York af. De 66-jarige acteur onthulde eerder deze week in een interview dat hij ooit op pad is gegaan om een willekeurige zwarte man in elkaar te slaan. Hij deed dit nadat een vriendin was verkracht door een zwarte man.

Neeson wilde zijn wraakgevoelens vervolgens botvieren op een willekeurige zwarte man en schrok erg van zijn eigen agressie. Neeson vertelt in de talkshow dat het bewuste incident veertig jaar geleden heeft plaatsgevonden en dat hij net zo hard op zoek was gegaan naar een blanke man als de dader blank was geweest. „Ik ben geen racist”, benadrukte de ster in de talkshow Good Morning America.

Wraakfilm

De onthulling van Neesons poging tot wraak zorgde voor veel ophef op social media. De Ier werd bestempeld als racist en ook werd opgeroepen het werk van de acteur te boycotten. De acteur begrijpt dat zijn woorden verkeerd zijn opgevat. Ook vertelt Neeson dat hij destijds hulp heeft gezocht om te kijken waar die agressie vandaan kwam. „Ik was geschrokken van de primitieve drang die ik had. Het choqueerde me en deed me pijn.”

Cold Pursuit is een wraakthriller over een man die op zoek gaat naar de dader als zijn zoon onder mysterieuze omstandigheden om het leven is gekomen. De film is goed ontvangen door de critici.