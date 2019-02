John Mayer prijst Nederlandse zanger

John Mayer Ⓒ ANP

Zanger John Mayer is fan van zijn Nederlandse collega Benny Sings. De Amerikaanse superster, bekend van hits als Gravity en Daughters, prijst woensdag op zijn Instagram-account Not Enough, het nieuwe nummer van Benny. „Ooooh, dit is mooi!” schrijft Mayer bij de Spotify-afbeelding van het nummer.