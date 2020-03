Marion Bloem: ’Misschien ben ik een dwarsligger’

Ⓒ Foto Ivan Wolffensperger

Marion Bloem dacht dat ze het allemaal al had uitgelegd in haar debuutroman Geen gewoon Indisch meisje uit 1983 en dat ze veel had bereikt met haar documentairefilms zoals Het land van mijn ouders. Maar de vragen en het onbegrip over haar Indische achtergrond en de Nederlandse koloniale geschiedenis bleven. Dus nam ze opnieuw haar pen op en schreef ze Indo, een lijvig boek vol persoonlijke herinneringen. „Mijn familiestamboom vertelt het hele verhaal van de complexe koloniale samenleving tot nu.”