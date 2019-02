Simone Kleinsma in de voetsporen van Bette Midler

Met maar liefst vijf verschillende producties en 14 Tony Awards is Hello, Dolly! een van de populairste en meest gespeelde Broadway musicals ooit. „Ik heb het geluk gehad dat ik toevallig vorige zomer Bette Midler in de voorstelling heb gezien. Het was fantastisch en zij is een groot voorbeeld”, reageert Kleinsma.

„Dolly was altijd al één van de rollen op mijn wensenlijstje; het spelen van een charmante diva met een rits mannen die om mij heen dansen, een prachtig decor, kostuums, veren…alles erop en eraan. Een suikertaart van een voorstelling, heerlijk! Ik heb ‘JA’ gezegd op deze rol omdat we met deze voorstelling alle glamour en grootsheid naar de Nederlandse theaters gaan brengen.”

Hello, Dolly! wordt gemaakt door De Theateralliantie en Medialane, het bedrijf van Iris van den Ende. Het is de eerste theaterproductie van MediaLane sinds recentelijk bekend werd dat het bedrijf zich verder uitbreidt met een theaterafdeling voor reizende producties.

De musical vertelt het verhaal van Dolly (Simone Kleinsma), een uiterst charmante bemoeial wiens talent het is om de meest uiteenlopende zaken te ‘regelen’. Als Dolly aankomt in New York om een vrouw te vinden voor een rijke, norse ondernemer beseft ze dat deze man ideaal is voor haarzelf!

Hello Dolly! werd in het seizoen 2005-2006 voor de laatste maal in Nederland opgevoerd, toen met Willeke Alberti in de hoofdrol.