Nieuwe film Brad Pitt en David Fincher gecanceld

De bedoeling was dat de opnames in het voorjaar van start zouden gaan in Atlanta. De cast en crew zijn woensdag op de hoogte gesteld van het besluit de productie te annuleren.

Volgens bronnen binnen Paramount zou het besluit te maken hebben gehad met geldproblemen, maar details zijn niet bekend. Ook is onduidelijk of de film definitief niet doorgaat of op een later moment toch gedraaid gaat worden. Zowel Paramount als Plan B, het productiebedrijf van Pitt, was niet voor commentaar bereikbaar.

World War Z, waarin de Nederlandse acteur Michiel Huisman een bijrol speelde, was in 2013 een grote hit. Het vervolg is al enkele jaren in de maak. Het zou de eerste keer in tien jaar zijn dat Pitt en regisseur David Fincher weer samen een film maken. Eerder waren zij verantwoordelijk voor klassiekers als Se7en (1995) en Fight Club (1998).