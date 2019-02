Lea Michele viert vrijgezellenfeest op Hawaii

De dames verbleven in een luxe resort en vermaakten zich prima met allerlei ’meiden-dingen’. De Glee-actrice deelde een kiekje op Instagram, waarop het vijftal in een tropische omgeving te zien is. „Beste bachelorette ooit met de meest fantastische vriendinnen ter wereld”, aldus Lea.

Lea en haar verloofde Zandy Reich begonnen in de zomer van 2017 te daten met elkaar en kondigden in april 2018 hun verloving aan. In 2013 beleefde Michele een groot drama, toen haar toenmalige vriend, en Glee-collega, Corey Monteith overleed aan de gevolgen van een fatale combinatie van alcohol en heroïne.