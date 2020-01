Arie Boomsma en vrouw krijgen dochter

Het koppel, dat al dochter Bobby en zoon Mozes heeft, wilde graag de 20-weken-echo afwachten voordat ze het nieuws zouden delen. „Je hoort toch nog best vaak dat het dan toch een ander geslacht blijkt te zijn dan bij een vroege echo wordt gedacht, haha. Maar, we zijn dolblij dat de 20-weken-echo goed was en we daar de bevestiging kregen dat we nog een dochter krijgen.”

Romy weet nog niet of ze in het ziekenhuis of thuis wil bevallen. Bij Bobby wilde ze graag in het ziekenhuis bevallen, maar bij Mozes wilde ze dat op het laatste moment bepalen. „Daardoor waren we echt maar net op tijd in het ziekenhuis. Dus mocht ik weer net zo’n fijne en snelle bevalling hebben als van Mozes dan lijkt thuis bevallen me ook heel mooi en bijzonder. Maar dat wil ik dus wederom van mijn gevoel dan af laten hangen. Geen verwachtingen heb ik, wel vertrouwen.”

