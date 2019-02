Eerste concert Krezip is een feit

Vorige week speelden de leden van Krezip al wel als verrassing enkele liedjes mee tijdens het slot van de theatershow van frontvrouw Jacqueline Govaert in Theater Carré.

Vooraf lieten Jacqueline, gitarist Anne Govaert en toetsenist Annelies Kuijsters weten toch redelijk gespannen te zijn voor het optreden. „Het is én heel vertrouwd én ook wel heel spannend”, zei Jacqueline in 6 Inside. Optreden verleer je volgens haar, net als fietsen, niet zomaar. „Maar dan is het toch spannend als je weer gaat fietsen met mensen erbij.”

Krezip kondigde eind vorige maand hun comeback aan. Inmiddels zijn er drie concerten in de Ziggo Dome aangekondigd en een optreden op Pinkpop.