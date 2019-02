Nick en Simon zoeken achtergrondkoor

Het lied kent een refrein met de tekst ’Lalala’. Voor een speciale versie van het nummer kunnen luisteraars van Ruud de Wild zich aanmelden. Wie via de app van het programma laat horen hoe hij of zij ’Lalala’ zingt, maakt kans op een plek in het achtergrondkoortje. Het is niet bekend wanneer de achtergrondzang exact wordt opgenomen of wanneer het nummer uitkomt.

Nick en Simon bekenden verder aan Ruud de Wild dat zij altijd in dezelfde volgorde op de foto staan, omdat mensen anders verward raken wie Nick en wie Simon is.