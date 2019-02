Jensen vindt Van der Vorst een hypocriete klootzak

„Peter van der Vorst, dat is de presentator van, weet ik veel, Van der Vorst zit op het toilet, of weet ik veel hoe die programma’s van hem allemaal heten”, begint Jensen zijn relaas naar aanleiding van een column van Peter waarin hij Jensen uitmaakt voor ’(onder)buikspreker’. „Toen dacht ik: jij, teringlijer, klootzak, hond.”

Maar zijn woede gaat nog veel verder. „Ik waarschuw hem ook bij deze. Hij moet er per direct mee stoppen mij in die hoek dauwen van ’hij bespeelt alleen het onderbuikgevoel’, want dit is precies de reden waarom Pim Fortuyn doodgeschoten is. Door mensen zoals Peter van der Vorst in de media. Die hypocriete links-lullen-rechts-vullen-mensen. Alles waar ze het niet mee eens zijn demoniseren ze meteen en zeggen ze: ’Het zijn onderbuikgevoelens en het is gevaarlijk.’ Zo’n sfeertje opstoken waardoor zo’n radicaal-linkse Volkert van der Graaff gewoon gek in zijn hoofd gemaakt wordt. Door mensen als Peter van der Vorst. En dan schieten ze Pim Fortuyn dood. Nou ben ik daar niet bang voor en ik heb mijn beschermingen, maar dat Peter van der Vorst een beetje dit sfeertje creëert: schaam je, schaam je. Ga je schamen. En ik waarschuw hem.”

Maar waar Peter Jensen uit maakt voor een onderbuikspreker, heeft Robert ook een zeer duidelijke mening over Van der Vorst. „Peter vind ik een typisch voorbeeld van zo’n showbizzfiguur, ik zeg dat ook in zijn gezicht. Een ruggengraat die op alle manieren meekronkelt, het maakt hem allemaal geen reet uit. Hij komt altijd binnen van: ’Hé, hallo, hé, hallo!’ Dat was vroeger ook al zo”, stelt hij. „Ik heb geen problemen met je Peter, ik wil het ook niet hebben, maar we kunnen het wel krijgen. Bij dezen. Wat is er met die mensen? Wat is er, joh? Ik zit gewoon mijn ding te doen en dan krijg je dit op je af.”