Fox gaat nog zeker twee jaar door met Simpsons

De satirische reeks over het gele gezin in het fictieve plaatsje Springfield is al de langstlopende Amerikaanse televisieserie aller tijden. Er zijn inmiddels bijna 660 afleveringen gemaakt.

De serie van producenten Matt Groening en James L. Brooks trekt in de VS de afgelopen jaren niet meer de hoge kijkcijfers van voorheen. Maar zeker door de uitzendingen in het buitenland is The Simpsons nog zeer lucratief voor de studio.