Minoes-regisseur Vincent Bal maakt korte animatie

Deze schaduwtekeningen zijn ontstaan toen Bal tijdens het werken aan een filmscript zag dat de schaduw van zijn theekopje op een olifant leek. Hij tekende er oogjes en een mondje bij en deelde de foto op sociale media. De mensen reageerden zo enthousiast dat hij besloot iedereen dag een nieuwe te maken.

Dit doet Bal nu meer dan twee jaar. Het Instagram-account Shadowology waar hij de ’shadow doodles’ op presenteert, wordt al gevolgd door meer dan 400.000 mensen.

Crowdfunding

Het live action-deel van de korte film is inmiddels gedraaid. Nu is Bal met de in Los Angeles wonende animator Marlon Nowe bezig om zijn ’doodles’ om te zetten in animaties.

De Minoes-regisseur wil het project onder meer bekostigen via crowdfunding. Via de website Cinecrowd kunnen fans een financiële bijdrage geven voor de korte animatie. Het is de bedoeling dat Shadowology in september 2019 in wereldpremière gaat op het Nederlands Film Festival in Utrecht.