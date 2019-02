Studio Fox werkt weer aan nieuwe 24-serie

De beide series worden ontwikkeld door producenten Howard Gordon en Joel Surnow, die ook aan de oorspronkelijke reeks meewerkten. Het duurt nog zeker een jaar voordat de pilot van beide series klaar is.

24, dat tussen 2001 en 2014 op de buis was, trok zeker de eerste jaren miljoenen kijkers en won tientallen prijzen, waaronder twee Golden Globes en twee Emmy’s. Er werd lange tijd gepraat over een bioscoopversie die zou vertellen wat er met Jack Bauer was gebeurd nadat hij in het laatste seizoen verdween. Door problemen met het script en de financiering kwam dit project nooit van de grond.

Er volgde wel een spin-off, 24: Legacy, met een andere hoofdrolspeler. Maar deze reeks werd ondanks goede recensies na één seizoen gecanceld.