Emile Ratelband wordt ’aardbevingsgoeroe’

Ratelband woont sinds eind vorig jaar in Appingedam en is naar eigen zeggen diep onder de indruk van al het leed dat hij heeft gezien bij de Groningers. „Ik heb zelden zo veel leed gezien als hier in de provincie”, stelt hij. „De politiek, de NAM en Shell stinken aan alle kanten. Mensen wonen in tenten, containers en onbewoonbaar verklaarde huizen.”

De inspirator organiseert vanaf 11 maart acht bijeenkomsten waar hij per keer honderden Groningers gaat helpen zich op de toekomst te focussen. „De mensen hier zitten in een depressie”, stelt Ratelband. „Daar kan je alleen uit komen door je op de toekomst te richten. En dat gaan we doen: we gaan met alle Groningers een toekomstplan voor de provincie ontwikkelen.”

Kinderboerderij

Na de laatste sessie gaat Ratelband het plan concretiseren en aanbieden aan de politiek. „We moeten vooral out of the box denken”, vindt hij. „Misschien moeten we van Groningen één grote kinderboerderij maken. Of we gaan allemaal onder de grond leven. Misschien is dit een kans om de groenste provincie te worden.”

Ratelband is overigens niet de eerste BN’er die zich inzet voor de gedupeerde Groningers. Ook cabaretier Freek de Jonge organiseerde al diverse bijeenkomsten om de noordelingen een hart onder de riem te steken.