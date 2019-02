Bryan Singer is BAFTA-nominatie kwijt

De film Bohemian Rhapsody blijft wel genomineerd, maar het werk van Singer wordt nu niet meer erkend. Op de nominatielijst prijken nu alleen nog de namen van producer Graham King en scriptschrijver Anthony McCarten.

De organisatie achter de BAFTA’s erkent dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen en zegt daarom dat Singers nominatie voorlopig is opgeschort. De ’schorsing’ blijft staan tot er duidelijkheid komt.

Singer is in de afgelopen vijf jaar al meerdere keren beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens of pogingen daartoe. Vorige maand publiceerde The Atlantic een verhaal waarin nog eens vier mannen stellen dat Singer zich aan hen heeft vergrepen toen ze minderjarig waren. De regisseur ontkent en beschuldigde de schrijver van het artikel van homofobie.

Vorige week werd duidelijk dat naar aanleiding van de beschuldigingen Bohemian Rhapsody geen kans maakt om genomineerd te worden voor een GLAAD Media Award.

Singer werd overigens twee weken voordat de opnames voor Bohemian Rhapsody werden afgerond ontslagen als regisseur van de film. Desondanks staat hij toch in de aftiteling. De uitreiking van de BAFTA’s is op 10 februari.