Vader van topmodel Rose Bertram overleden aan koolmonoxidevergiftiging

„Papa, ik weet niet eens waar te beginnen. Mijn hart is gebroken, mentaal ben ik gebroken. Het spijt me zo dat ik je niet heb kunnen helpen. Ik heb nu zoveel pijn, omdat je je nooit kunt voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. Ik weet dat je trots op me was. Ik zal je dat nu nooit meer horen zeggen, maar ik weet dat je het was en ik zal je trots blijven maken. Nu ben je weg en er is niets wat ik kan doen, ik ben gebroken. Je was nog zo jong, je was mijn beste vriend. Ik ben wie ik ben door jou. Rust in vrede papa. Ik houd van je. Ik kan het gewoon niet geloven”, schrijft Rose, de vriendin van voetballer Gregory van der Wiel, bij een serie foto’s van haar vader op Instagram.

Dave Bertram werd dinsdag in zijn caravan in Nieuwpoort aangetroffen toen buren aan de bel trokken omdat ze hem en zijn hondje al een tijdje niet meer hadden zien lopen. Volgens HLN is hij vermoedelijk een week geleden al overleden. In zijn lichaam werd een dodelijk gehalte koolstofmonoxide aangetroffen. Ook zijn er sporen in zijn caravan aangetroffen van een kleine keukenbrand door een pan op het vuur. Hoewel de brand waarschijnlijk uit zichzelf is gedoofd, lijkt de combinatie van de koolstofmonoxide en de rook hem fataal te zijn geworden.