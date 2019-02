Moeder Sandra Reemer nu ook overleden

Negen maanden na de tragische dood van Sandra Reemer overleed vader Frans. Haar moeder Nel stierf gisteren op 98-jarige leeftijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hartverscheurend, bij de uitvaartplechtigheid van SANDRA REEMER in juni 2017, was de aanblik van haar beide, hoogbejaarde ouders in hun rolstoel. De dood van hun beroemde dochter, die op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker was overleden, greep hen beiden natuurlijk zeer aan. Maar dapper volgden ze de kist om Sandra, een van hun vijf kinderen, naar haar laatste rustplaats te begeleiden.