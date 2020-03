Louis Tomlinson annuleert concert om coronavirus

Ⓒ EPA

Louis Tomlinson annuleert zijn optreden in Milaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. De voormalige One Direction-zanger kondigde donderdag op Twitter aan dat hij het advies van de overheid in Italië opvolgt. „Ik was erg enthousiast om de Walls-tour naar Italië te brengen, maar de gezondheid en de veiligheid van mijn fans zijn het allerbelangrijkste”, twittert Tomlinson.