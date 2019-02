Nederlands dagje voor HERTOGIN Catherine

De vrouw van prins William lijkt het merk Eponone nu echt te hebben ontdekt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is voor couturiers altijd afwachten of kleding die voor HERTOGIN CATHERINE is aangeschaft, ook daadwerkelijk door haar wordt gedragen. Aangenaam verrast was de Nederlandse JET SHENKMAN dat ’Kate’ deze week ergens verscheen in háár groene wollen bouclé jurk...