Indringer Rihanna bekent schuld

Eduardo Leon krijgt een proeftijd van 5 jaar en moet deelnemen aan het Office of Diversion and Reentry-programma, dat gemaakt is voor overtreders die kampen met mentale problemen, verslavingen hebben of dakloos zijn.

Leon werd in mei vorig jaar aangehouden, nadat hij Rihanna’s villa in Los Angeles was binnengedrongen. Uiteindelijk was het de assistent van de zangeres die de man aantrof en direct de politie inschakelde.