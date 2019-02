Zo verliest Kanye een half miljoen

Kanye zag het appartement in Miami wel zitten, maar Kim voelde zich er teveel bekeken Ⓒ Hollandse Hoogte

Met kerst gaf Kanye West zijn vrouw Kim Kardashian een peperduur appartement in Miami, ter waarde van 12,5 miljoen dollar, cadeau. Maar echt lang hebben ze daar geen plezier van gehad, want de twee hebben het huis alweer in de verkoop gezet, meldt Page Six.