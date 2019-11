Wie wordt de grote winnaar van 100% NL?

Tijdens de awardshow zullen Davina Michelle, Ali B, Ilse DeLange, Suzan & Freek en OG3NE de optredens verzorgen. Michelle is samen met Guus Meeuwis en Nielson de grootste kanshebber op een 100% NL Award, de drie artiesten zijn ieder in drie categorieën genomineerd. André Hazes, Ilse DeLange, Marco Borsato, Miss Montreal en OG3NE zijn allemaal in twee categorieën finalist geworden.

In de categorie hit van het jaar is Davina Michelle genomineerd met Duurt te lang. Andere kanshebbers zijn Liefde in de lucht van Kraantje Pappie, een samenwerking met Joshua Nolet, en IJskoud van Nielson. Ook Till the Sun Comes Up van Miss Montreal en Vrienden van Marco & Vrienden dingen mee naar de prijs. Vorig jaar was BLØF de winnaar met het nummer Zoutelande.

Tijdens de awardshow worden in totaal zeven prijzen uitgereikt. De oranje loper gaat om 19.00 uur open. De show begint om 20.30 uur en is online live te volgen. Ilse DeLange heeft uit handen van Marco Borsato al de 100% NL Oeuvre Award in ontvangst mogen nemen. Davina Michelle kreeg al de award voor Muziekmoment van het Jaar.