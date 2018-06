Katy wacht nog steeds op antwoord Taylor

„Ik zou het geweldig vinden hier een einde aan te maken”, herhaalde Katy nogmaals op de Amerikaanse radiozender SiriusXM. „Maar ik heb nog niets van haar gehoord.”

Katy en Taylor kregen het met elkaar aan de stok toen Swift beweerde dat Perry haar wereldtournee probeerde te saboteren door achtergronddansers in te pikken. Later beschuldigde Katy haar collega van karaktermoord.

Beide dames gooiden olie in het vuur door de ruzie te bezingen. Taylor bracht in mei 2015 het nummer Bad Blood uit, Katy reageerde in mei van dit jaar met Swish Swish.