Frontberichten 31 mei voor het laatst te zien

Het programma ging op 20 maart van start en bestaat uit unieke vlogs van Nederlanders in vitale beroepen. Medewerkers in de zorg, huisartsen, apothekers en ambulancepersoneel, maar ook schoonmakers, leraren, politieagenten, supermarktmedewerkers en tandartsen vertelde over hun werk in coronatijd.

De laatste aflevering is een speciale studio-uitzending van een half uur. Daarin ontvangt Astrid Joosten diverse vloggers uit de reeks. Aan de hand van fragmenten uit hun vlogs blikt ze met de hoofdpersonen terug op hun verhalen, werkzaamheden en ervaringen tijdens de coronacrisis.

Woensdag werd bekend dat Frontberichten is genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf 2020.