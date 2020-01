Verdachten miljoenendiefstal F1-erfgename Tamara Ecclestone opgepakt

BBC meldt dat een 29-jarige verdachte op Heathrow Airport is aangehouden op verdenking van samenzwering en inbraak. Een tweede man werd gearresteerd op een adres in Oost-Londen op verdenking van inbraak en het witwassen van geld.

In december was Tamara Ecclestone op vakantie met haar man Jay Ruthland en hun 5-jarige dochtertje Sophia, toen verschillende kluizen met juwelen werden leeggeroofd uit haar huis van ruim 80 miljoen euro, in Kensington. De inbrekers kwamen het huis binnen via de achtertuin en hebben in een klein uur veel sieraden meegenomen, waaronder kostbare ringen, oorbellen en armbanden met persoonlijke betekenissen.