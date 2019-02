Nasrdin Dchar gaat bruidspaar trouwen

De zoektocht naar het koppel waar Dchar de trouwceremonie voor gaat leiden, gaat donderdag van start. Via Boomerang worden die dag honderdduizend kaarten verspreid met de oproep aan geliefden om zich te melden voor de actie. Dit kan via de website www.nasrdintrouwt.nl.

De voorstelling JA! gaat op Valentijnsdag in première in de Stadsschouwburg Amsterdam. Het is een heel persoonlijke solovoorstelling, net als zijn twee vorige monologen Oumi (over zijn moeder) en Dad (over zijn vader en het vaderschap).

In het stuk reflecteert de acteur op zijn relatie met zijn vrouw. Tussen de avond dat zij elkaar ontmoeten en dat ze trouwen, zat vijftien jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd als hij bij de eerste kennismaking al weet dat zij de ware is? JA! is de komende maanden door heel Nederland te zien.