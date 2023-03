De Verleiders passen show aan na vallen Silicon Valley Bank

„We hadden niet kunnen voorspellen dat we ons tijdens het spelen van deze voorstelling weer zo midden in de actualiteit zouden bevinden”, stelt schrijver en acteur George van Houts. „Als het nu nog niet duidelijk is: er moet écht iets veranderen. En die verandering komt eraan in de vorm van de Central Bank Digital Currency (CBDC), in onze nieuwe voorstelling geven we een kritische blik op deze ontwikkeling.”

De Verleiders maakten in het theaterseizoen 2014/2015 de voorstelling Door de bank genomen over de wereld van geld en het beheer ervan. De voorstelling werd door 110.000 mensen bezocht en leidde in samenwerking met Stichting Ons Geld tot een burgerinitiatief waarna toenmalig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de opdracht gaf een rapport te schrijven over dit onderwerp.