Peter Gillis na overval zoon Mark: ’We zijn niet bang’

Inmiddels gaat het weer beter met Mark, die ook slachtofferhulp heeft gehad. „Mark heeft ook alweer gefilmd voor Massa is Kassa. Dan heeft hij misschien ook wel een verzetje”, laat vader Peter aan Shownieuws weten.

Hoewel de familie Gillis is geschrokken van de overval, zegt Peter niet bang te zijn. „Dat zijn we nooit geweest, maar we zijn wel oplettend. De beveiliging is ook aangescherpt.”

Mark is in de nacht van zaterdag op zondag in een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel mishandeld door drie mannen. In het chalet werd hij enige tijd vastgehouden terwijl de daders het huis doorzochten. Uiteindelijk gingen ze er met een vooralsnog onbekende buit vandoor.