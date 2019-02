Mishandelde Jussie Smollett terug op set Empire

De beveiliging rondom Jussie is opgevoerd; hij werd geen moment uit het oog verloren door de beveiligingsmedewerkers. Dit meldt Us Weekly.

Eind januari werd Smollett slachtoffer van anti-lhbt en racistisch geweld. Hij werd in Chicago aangevallen door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: ’Dit is MAGA country!”, een verwijzing naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA). Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel.

De politie van Chicago is nog altijd druk bezig met het onderzoek naar de daders.