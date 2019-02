Tom Odell en Bløf naar paleis Soestdijk

Eerder werd al bekend dat Gregory Porter, +LIVE+ en Guus Meeuwis een concert geven. Deze shows zijn inmiddels uitverkocht. De Britse singer-songwriter Odell stond in Nederland eerder op Lowlands, Concert at SEA en Pinkpop en speelde in een uitverkochte AFAS Live. BLØF stond in 2016 al op het podium van Royal Park Live.

Royal Park Live vindt plaats op het landgoed van Paleis Soestdijk in Baarn. Het is het vierde jaar op rij dat er een concertserie plaatsvindt. In voorgaande jaren gaven Sting, Jack Johnson, Elvis Costello, Van Morrison, Damien Rice, Counting Crows en Racoon een concert.

De kaartverkoop voor de concerten op 4 en 14 juli gaat maandag om 10.00 uur van start via de website van het evenement.