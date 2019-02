Koning Filip bezoekt wetenschapspark Arenberg

Koning Filip Ⓒ ANP

Koning Filip is woensdag langsgeweest bij het wetenschapspark Arenberg in het Belgische Heverlee. De koning bracht in het bijzonder een bezoek aan het Health House, een centrum waar wordt gewerkt aan innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. De Belgische vorst kreeg een rondleiding en sprak met verschillende ondernemers die betrokken zijn bij het project.