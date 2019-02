R. Kelly verwijdert tweet na kritische reacties

In de verwijderde post, die dinsdag werd geplaatst op sociale media, stond „Ik zie jullie snel, Australië, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka!”, vergezeld van een foto van Kelly en de verklaring „The King of R&B.” Er werden geen data of locaties bekendgemaakt.

De tweet werd weggehaald na een reactie van Twitter-gebruikers die er bij fans op aandrongen om geen concerttickets te kopen en de aankondiging bekritiseerden, waarbij ze wezen op de ironie dat ’R. Kelly op tournee gaat in plaats van naar de gevangenis’. Er zijn geen nieuwe strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen Kelly sinds het meest recente vermeende seksuele wangedrag in de documentaire Surviving R. Kelly aan het licht werd gebracht.