Ricki Lake vindt nieuwe liefde

„Ik heb de liefde teruggevonden”, zei de 50-jarige talkshowhost woensdag tijdens een persconferentie. „Het is inmiddels twee jaar geleden dat mijn man, die mentale problemen had, zichzelf van het leven beroofde. Inmiddels ben ik weer tot over mijn oren verliefd.”

Lake – die ook te zien was in talloze films – is nu al een tijdje samen met Jeff Scult, de oprichter van kledingmerk One Golden Thread. „Hij maakt mij ontzettend gelukkig”, zegt ze over haar nieuwe vlam. „We zijn nu ongeveer drieënhalve maand een stelletje en kennen elkaar via een gezamenlijke vriend.”

De voormalige presentatrice van haar gelijknamige talkshow deelde vorige week nog een foto waarop het stel lachend te zien is. „Zo ziet geluk eruit”, schreef ze erbij.