Dochtertje voor 3FM-dj Wijnand Speelman

„Een gevoel wat eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Intens gelukkig met de geboorte van onze dochter: Vesper Anna Maria”, schrijft Speelman bij een foto van zijn pasgeboren spruit. 3FM-collega Sander Hoogendoorn belde hem in de uitzending op om te feliciteren.

Op de vraag hoe het gaat antwoordt een geëmotioneerde Speelman: „Ik word gewoon constant emotioneel als ik erover praat, het is zo mooi jongen! Het is echt het allermooiste in mijn leven.” Op de webcam in de studio is te zien hoe ook het dj-team een traantje weg moet pinken bij het horen van de verhalen van de kersverse papa.