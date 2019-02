Jan Smit oogst lof voor onverwachte hobby

Het is de volwassen variant van een kinderlijk speelgoed: met lego bouwde de zanger een heuse Taj Mahal na. Hij oogst daarmee dan ook veel respect op Instagram. De tempel werd dan ook niet in een dag gebouwd. Hij moest zelfs tussentijds opnieuw beginnen omdat hij iets was vergeten, maar meldde een dag later dat ’de torens weer fier overeind stonden’.

Twee maanden daarna legt hij de laatste hand aan het bouwwerk. „Mijn Sinterklaascadeau is eindelijk af! Zojuist de laatste steen gelegd van mijn ‘Taj Mahal’”, laat een trotse Jan weten. De complimenten zijn niet van de lucht. Nu is het alleen uitkijken voor zoontje Senn, die in een filmpje zegt: „Mijn vader heeft de Taj Mahal gebouwd en ik mag hem stukmaken.”