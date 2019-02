Plussize model bij Fashionshow: ’Ik zou nu graag naakt zijn’

Vanaf de eerste rij vertelde ze aan The Post dat ze dol is op naaktshoots. „Geloof me, als ik op dit moment naakt zou kunnen zijn, zou ik dat doen, 100% zeker.” Holliday, die in 2016 het eerste model was met maat 54 dat een contract kreeg bij een groots modellenbureau, legt uit dat ze naaktshoots als bevrijdend ervaart. „Want dan stel ik me voor hoe het is voor vrouwen of jongelui om door mijn Instagram te scrollen en dan een lichaam te zien als het mijne, en te beseffen dat ik op hen lijk.”

De 33-jarige Tess is een activiste voor body positivity en heeft dan ook een campagne gelanceerd met de hashtag #effyourbeautystandards. „Het naakt zijn heeft niks met seks te maken. Het is gewoon dat ik besta en in staat ben om te zeggen: ’F*ck you, ik hoor er ook bij’. De tijden veranderen en het is fijn dat ik kan zeggen: ’Dit is mijn lichaam, ik hou ervan’.”

Het was overigens Orange is the New Black-actrice Laverne Cox die de show afsloot in een outfit van tule.