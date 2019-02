Willeke Alberti vindt The Roast ’verschrikkelijk en respectloos’

In het AD geeft de zangeres antwoord op de vraag ’wie of wat met pek en veren het land uit mag’: „Er zijn nooit personen die ik weg wil hebben, maar een tv-programma waar ik niet van hou en waar ik nooit aan mee zal doen, is The Roast van Comedy Central. Dat vind ik verschrikkelijk en respectloos. Naar dat programma zal ik nooit meer kijken.”

Johnny de Mol Ⓒ Comedy Central

In The Roast worden beroemdheden geconfronteerd met gênante momenten en hun opvallende eigenschappen. Johnny liet zich ’roasten’ door een rits sterren, waaronder Najib Amhali, Peter Pannekoek, Danny Froger, Patty Brard en Tooske Ragas. De Vlaming Jeroom Snelders praatte de avond aan elkaar. Met name Pannekoek had zijn messen flink geslepen: „Je hebt in het Arabisch op je arm laten tatoeëren ’Hallo, wees welkom’, zodat als er op het strand vluchtelingen aan komen, je kan wijzen naar je arm. Wat je ook had kunnen doen, was die drie woorden gewoon uit je hoofd leren. Luie hond!”

Willeke, die maandag in het AFAS Circustheater in Scheveningen met de 20-jarige zanger Mart Hoogkamer een ode brengt aan haar vader Willy Alberti, doet verder een opmerkelijke onthulling. De zangeres, die scoorde met gevoelige liedjes als Spiegelbeeld en Morgen ben ik de bruid, zegt dat ze van rap en de rappers is gaan houden. „Dat komt door Ali B. Die kwam voor zijn tv-programma Ali B op volle toeren ooit met rapper Kleine Viezerik bij mij thuis en ik was meteen om. We hebben samen zo’n prachtige week gehad en samen liedjes gemaakt.”