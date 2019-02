WIN: kaarten voor de première van Verliefd op Cuba!

De romantische komedie van regisseur Johan Nijenhuis vertelt het verhaal van Loes, die na haar echtscheiding het vertrouwen in de liefde is verloren. Wanneer haar dochter Maartje besluit te trouwen met een Cubaan, vliegt ze direct naar het Caribische eiland om aan te tonen dat haar toekomstige schoonzoon enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal geland op het betoverende eiland leert Loes meer over de liefde dan ze ooit had verwacht...

De hoofdrollen worden gespeeld door Susan Visser, Abbey Hoes, Jan Kooijman, Niek Roozen, Barbara Sloesen en Anouk Maas.

