Hailey Baldwin: ’Het huwelijk met Justin is moeilijk’

In het interview stelt Hailey dat het huwelijk moeilijk is. „We zijn twee jonge mensen die onderweg leren. Ik ga hier niet zitten en liegen en zeggen dat het allemaal een magische fantasie is. Het zal altijd moeilijk zijn. Het is een keuze. Je voelt het niet elke dag. Je wordt niet elke dag wakker en zegt: Ik ben absoluut zo verliefd en je bent perfect.’ Dat is niet wat trouwen is. Maar er is sowieso iets moois aan de hand. Het gaat over het willen vechten voor iets, je willen inzetten om iets met iemand op te bouwen.”

Justin vult aan dat hoewel hij worstelt om vrede te vinden, hij wel de meest emotioneel stabiele van het stel is. „Ik wil dat dingen goed gaan en dat mensen mij leuk vinden. Hailey is heel logisch en gestructureerd, wat ik nodig heb. Ik heb altijd al veiligheid gewild, met mijn vader die soms weg was toen ik een kind was en met zo veel onderweg zijn. Met de levensstijl die ik leef, is alles zo onzeker. Ik heb één ding nodig dat zeker is. En dat is mijn schatje.”

Het popidool en het model kennen elkaar al tien jaar en dateten drie jaar geleden, maar dat liep op niets uit. Bieber onthult in het interview ook dat hij celibatair was toen hij Hailey weer tegen het lijf liep en dat seks zeker een factor was om te gaan trouwen, maar dat het niet de enige reden was. „Toen ik haar afgelopen juni zag, herinnerde ik me gewoon hoeveel ik van haar hield, hoeveel ik haar miste en hoeveel positieve invloed ze op mijn leven had. Ik had zoiets van: dit is waarnaar ik op zoek ben.”