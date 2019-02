Sarah Ferguson: Andrew en ik vormen een solide team

De hertogin van York vertelde dat ze nooit iets verborgen houdt voor haar dochters. „Ik geloof dat een goed voorbeeld doet volgen. Als moeder voor mijn meisjes verberg ik nooit iets voor hen. Angsten, we pakken ze direct aan. Beatrice is 30 en Eugenie is 28. Ze zijn nu jonge vrouwen en ze hebben hun eigen stem.”

’Fergie’ sprak ook over haar sterke band met voormalig echtgenoot prins Andrew, van wie ze in 1996 scheidde. „We zijn er altijd in geslaagd om een solide team te vormen. De hertog van York is een goede vader en als familie praten we over elke kwestie.”

Ferguson belde voor de tv-uitzending in vanuit Sierra Leone, waar ze momenteel zit voor Street Child. Sinds vorig jaar is ze beschermvrouw van de liefdadigheidsorganisatie. Deze is ontstaan uit een fusie van het gelijknamige Street Child en haar eigen Children in Crisis, die zij in 1990 oprichtte.