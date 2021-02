Golden Earring-oprichter George Kooymans (72) ernstig ziek

Premium TV

Geen Temptation, maar Therapie Island

Na alle perikelen van de vorige aflevering in Temptation Island: love or leave (met name Gregory die het halve huis in elkaar schopte) is het één groot tranendal in het mannenkamp. Vooral bij de singles, opvallend genoeg, die allen diep meeleven met Gregory na het zien van de zoen tussen zijn inmidd...