Ali B en Jan Smit brengen samen single uit

Voor Jan is het niet zijn eerste samenwerking met iemand uit de hiphopwereld. In 2014 was Kraantje Pappie de eerste, waarna in 2016 ook een samenwerking met Broederliefde volgde.

Ali B en Jan Smit hebben samen een geschiedenis. In 2004 waren de twee het middelpunt van een 'opstootje' rond een vipuitzending van De zwakste schakel. Ali probeerde Jan toen weg te stemmen door 'Jantje Shit' op zijn bordje te schrijven.