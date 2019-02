Muziek Michael Jackson geweerd bij Utrechtse Dom

„Michael Jackson als thema leek heel aardig”, zegt de voorzitter van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging. „Ik ga er geen oordeel over geven, maar de artiest van het slotconcert moet boven elke discussie verheven zijn. Het is en blijft een feest voor een breed publiek.’’

Het was de bedoeling dat beiaardier Malgosia Fiebig en pianisten Jeroen van Veen en Mike del Ferro op 19 augustus muziek van Michael Jackson zouden spelen. „Je wilt je niet mengen in een discussie waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Een concert moet een feest zijn, daar mag geen smet op rusten. Los van wat er al dan niet waar is van alle verhalen rond Michael Jackson”, zegt Jeroen van Veen tegen het AD. In eerdere jaren stond het slotconcert in het teken van de muziek van de Beatles, ABBA, Queen, Pink Floyd en Sting en The Police.

De vier uur durende documentaire Leaving Neverland is op 8 maart te zien bij de VPRO op NPO 3.