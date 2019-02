Bond tegen vloeken bezorgd om De Luizenmoeder

„In de eerste beelden van seizoen twee van De Luizenmoeder wordt de naam van Jezus namelijk meerdere keren op een vernederende en respectloze toon genoemd. Dit wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren”, schrijft de bond.

„Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als de naam van de persoon waar u zielsveel van houdt, degene die u altijd kan vertrouwen, of degene die er altijd voor u is, lacherig en met een sarcastische toon in het openbaar wordt vernederd? Veel christenen zien Jezus als hun redder, bevrijder, hun levensdoel en hun God.”

Waardering

De bond heeft verder wel waardering voor De Luizenmoeder: „Het concept is goed en het is een leuke hilarische serie.”

AVROTROS laat weten dat er aan de tweede reeks niks meer kan worden veranderd, omdat die al is opgenomen. De omroep denkt bovendien dat de klagers er anders over zullen denken als het reeds vrijgegeven fragmentje in zijn context wordt gezien. Verder regeren de „wetten van de satire” en wil de omroep geen censuur vooraf.